PVV-Kamerlid Markuszower gefotografeerd met leesbaar formatiestuk

Het PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is maandag gefotografeerd met een leesbaar formatiestuk, bij binnenkomst van de onderhandelingen. Het lijkt te gaan om een concept-hoofdlijnenakkoord, maar het is onduidelijk of dit een officieel formatiestuk is. Bovenaan het document staat “Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB”. Daaronder staan “bouwstenen voor doorbraken” opgesomd. Een daarvan is het “strengste toelatingsregime voor asiel” ooit.