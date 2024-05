4 meicomités zien rustigere herdenkingen door regen

Ook op andere plaatsen in het land was het zaterdag tijdens de dodenherdenking wat rustiger dan gebruikelijk, net als bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. Tegen het ANP zeggen verschillende lokale comités dat de mindere belangstelling waarschijnlijk te maken had met het weer.

“Het kwam met bakken uit de hemel”, zegt een woordvoerder van het comité in Utrecht. In Almere heeft het volgens de voorzitter van het comité de hele avond geregend. “Het was minder druk dan anders”, zegt ze. “Mensen hadden ook de keuze om het te volgen via een livestream op de lokale televisie, of om nat te worden.”

Ook in Nijmegen was het wat rustiger dan in andere jaren. Ook daar heeft de regen zeker een rol in gespeeld, zegt de voorzitter van het comité. “Maar we stonden er niet alleen met hoogwaardigheidsbekleders. Gezien de hoeveelheid regen was het nog behoorlijk druk.” Het lokale comité in Breda zegt dat het “ietsje minder druk” was. “Maar gezien de hoeveelheid regen was het toch behoorlijk druk”, zegt de voorzitter.

In Haarlem was het veel rustiger bij het herdenkingsconcert in stadsbos de Haarlemmerhout, dat begon na de herdenking. Een kwart van de 5000 stoelen was volgens een woordvoerder van de organisatie maar bezet, vermoedelijk ook als gevolg van de regen. Bij de herdenkingen was het volgens het lokale 4 meicomité “ietsje rustiger”. “Maar er waren toch veel mensen, en daar waren we blij mee”, zegt de voorzitter.

In Groningen was het volgens de voorzitter van het lokale comité juist drukker dan gebruikelijk. Daar regende het niet. “Het was zeer goed weer, 4 mei-weer”, zegt hij. “Zeker bij het Joods monument en de stille tocht waren toch veel meer mensen dan voorgaande jaren.”

Naar de Dam in Amsterdam kwamen zaterdag maar 4000 genodigden en bezoekers, terwijl er voor 10.000 mensen plek was.