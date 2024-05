Demonstranten bezetten terrein UvA in centrum Amsterdam

Demonstranten hebben een terrein bezet van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het centrum van Amsterdam. Het gaat om het zogeheten Binnengasthuisterrein.

De ingangen naar het terrein worden van meerdere kanten geblokkeerd, waaronder de Kloveniersburgwal en de Oudezijds Achterburgwal. De barricades bestaan onder meer uit pallets en fietsenrekken. Ook meubels, zoals stoelen en tafels, en bouwhekken worden gebruikt.

Op verschillende plekken worden bakstenen uit de grond gehaald om barricades te verstevigen. Betogers staan in rijen naast elkaar en geven aan elkaar de bakstenen door. Ook planken worden aan de barricades vastgeschroefd.

Veel demonstranten zijn naar schatting in de twintig en dragen mondkapjes. Een deel zit op de grond en in een hoek ligt een berg eten, waaronder koeken, fruit en water. Ook liggen er pakken maandverband.

De voormalige sociëteit De Amsterdamse Academische Club is door de demonstranten bezet. Binnen zijn met graffiti teksten als “free Palestine” en “UvA your hands are bloody” op de muren gespoten. Meubels in het gebouw zijn gebruikt voor de barricades.