Ook na weer dag onderhandelen nieuw kabinet nog niet in zicht

Na opnieuw een lange dag van onderhandelingen is een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB nog steeds niet in zicht. Of ze er met zijn vieren uitkomen, blijft wellicht tot 15 mei onzeker, zeiden de informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol na afloop van de besprekingen tussen de partijleiders en hun secondanten. Dan moet het eindverslag van de informateurs naar de Tweede Kamer. “De tijd begint te dringen”, zei Van Zwol. Ook Dijkgraaf zei dat de “tijd een beetje begint op te raken.”

“Er is geen zekerheid”, zei Van Zwol, op de vraag van journalisten of de vier partijen eruit gaan komen. Hoewel de gesprekken dinsdag goed waren, er hard is gewerkt en de sfeer goed is, is er op nog geen enkel onderwerp een knoop doorgehakt. De onderlinge discussies zijn pittig, zei Dijkgraaf, maar dat vindt hij ook logisch. “De deadline komt steeds naderbij.”

Hij spreekt van “hele ingewikkelde processen” waarbij pas helemaal aan het einde kan worden geconcludeerd of er al dan niet een akkoord kan worden gesloten. “Nu zie je dat die deadline dichterbij komt en dan wordt het ook echt spannend. Gaat het wel lukken of niet lukken? Het eerlijke verhaal is dat wij dat ook niet weten”, zei Dijkgraaf.