Politie arresteert betogers protestkamp UvA

De politie heeft de eerste betogers van het protestkamp bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam gearresteerd.

Volgens een verslaggever ter plaatse is de mobiele eenheid (ME) op het terrein, bezig met verwijderen van betogers. Behalve de ME zijn er ook aanhoudingseenheden die mensen van het terrein af slepen. De politie wordt met vuurwerk bekogeld. Een shovel ontmantelde al een aantal barricades.

Op het Alexanderplein staan bussen klaar, vermoedelijk om mensen af te voeren. Een politiehelikopter cirkelt boven het gebied. Mensen op een van de bruggen naar het Roeterseiland verlaten die met de handen omhoog. Er zijn wat klappen gevallen.

De driehoek van Amsterdam (politie, OM en stadsbestuur) besloot in de nacht van maandag op dinsdag om het terrein te ontruimen om erfvredebreuk. Ook zou het protestkamp een veiligheidsrisico vormen.