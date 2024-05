Uitspraak in kwestie Van Lienden over geld voor advocaat

De rechtbank in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in het kort geding van Sywert van Lienden tegen Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA) om een geldbedrag waar de stichting beslag op heeft gelegd. Van Lienden zegt het geld nodig te hebben om een advocaat te kunnen betalen in de mondkapjesaffaire.

De stichting zei twee weken geleden het “een raadsel” te vinden waarom Van Lienden denkt dat SHA zijn verweer moet bekostigen. Volgens de advocaten van de stichting is het Openbaar Ministerie de grootste beslagnemer. In een civiele procedure probeert ook de overheid geld terug te vorderen. Daarnaast loopt er nog een strafrechtelijke procedure.

Van Lienden verdiende samen met zijn compagnons Bernd Damme en Camille van Gestel miljoenen euro’s met een omstreden mondkapjesdeal die zij met de overheid sloten. Op de rekeningen van alle drie de mannen is beslag gelegd.

Vorig jaar kwam een ton per persoon vrij voor juridische bijstand. Doordat Van Lienden op dat moment geen advocaat had, bleef het geld op zijn rekening staan en liet SHA er beslag op leggen.