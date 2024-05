Pro-Palestijns protest op campus TU Delft

Enkele tientallen mensen demonstreren dinsdag op het terrein van de TU Delft tegen het Israëlische optreden in de Gazastrook. Volgens de universiteit gaat om 35 tot 40 mensen en hebben ze toegezegd dat ze aan het einde van de middag vertrekken. Tot die tijd mogen ze er blijven.

De universiteit wil niet zeggen wat er gebeurt als ze aanstalten maken om er toch te overnachten. “Dan ontstaat een nieuwe situatie. Maar nu is dat niet het geval, we gaan er niet van uit. We vertrouwen ze op hun woord en het protest verloopt vreedzaam”, aldus een woordvoerder.

De demonstratie begon rond het middaguur op “een stukje campusgazon” aan de Cornelis Drebbelweg. Daar is ook een tent neergezet. De betogers wilden hun solidariteit met medestanders bij de Universiteit van Amsterdam tonen. Daar waren maandag tenten opgezet. De politie ontruimde het protestkamp in de nacht van maandag op dinsdag.