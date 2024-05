Prinses Amalia stopt per 2025 met terugstorten onkostenvergoeding

Prinses Amalia wil per 1 januari weer een onkostenvergoeding ontvangen. Vanwege “voorzienbare kosten die samenhangen met een zelfstandige en onafhankelijke invulling van uw functie, waaronder een secretariaat en reserveringen voor een woon- en werkverblijf” heeft Amalia aangegeven per 1 januari te willen stoppen met het terugstorten van deze vergoeding, schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de prinses. De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag een afschrift van die brief gekregen.

Afgelopen jaar had de prinses recht op zo’n 1,8 miljoen euro. Die uitkering was opgebouwd uit een inkomen van 322.000 euro en een onkostenvergoeding van 1,5 miljoen euro. Dat laatste deel, waarvan het bedrag jaarlijks stijgt, ontvangt zij dus vanaf 2025 wel. Het inkomen blijft de prinses terugstorten.