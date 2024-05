ProRail wil gebruik chemische bestrijdingsmiddelen afbouwen

ProRail wil de komende jaren het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen afbouwen, meldt de spoorwegbeheerder dinsdag. Momenteel worden de chemische middelen, voornamelijk glyfosaat, omwille van de veiligheid nog gebruikt op de schouwpaden langs het spoor en in het ballastbed van het spoor, aldus ProRail.

De spoorwegbeheerder meldt veiligheid op de spoorbaan en omgeving “zo veel mogelijk op een duurzame manier” te waarborgen, “maar dit kan niet overal”. Voor de chemische middelen die nodig zijn om onkruid te bestrijden op schouwpaden en ballastbedden zijn volgens ProRail nog geen geschikte alternatieven. “We spuiten deze middelen heel gericht op het onkruid dat we willen bestrijden. In de berm langs het spoor gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen”, legt ProRail uit.

In 2028 stopt ProRail met chemische onkruidbestrijding langs het totale spoor van Nederland, “mits er alternatieven beschikbaar zijn”. Per direct verbiedt ProRail in contracten die ze aangaat met aannemers het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op schouwpaden in waterwin-, grondwaterbeschermings- en Natura 2000-gebieden. Vanaf 2026 komen hier alle gebieden van NatuurNetwerkNederland bij.