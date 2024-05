Hagenaar verdacht van digitale ontucht met meisjes vanaf 6 jaar

Een 25-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van het online misbruiken van minstens negen kinderen van 6 tot 12 jaar oud uit Nederland en België. Hij deed zich volgens het Openbaar Ministerie voor als een modellenscout en vroeg zijn jonge slachtoffers om naaktfoto’s te sturen en video’s waarop ze seksuele handelingen met zichzelf verrichten.

Op de voorlopige dagvaarding staan negen kinderen die aangifte hebben gedaan, maar het OM verwacht dat dit er zeker twee keer zoveel worden. Het onderzoek is nog in volle gang. De man werd op 6 februari aangehouden en heeft bekend. Sindsdien probeert de politie om zo veel mogelijk slachtoffers te identificeren en hun ouders te benaderen.

Bij de verdachte thuis zijn volgens het OM zeker 3000 kinderpornografische bestanden gevonden. De man benaderde de meisjes via social media als Snapchat en TikTok en deed zich voor als meisje dat werkte bij een modellenbureau dat op zoek zou zijn naar nieuwe modellen. Daarvoor stuurden de meisjes foto’s in, eerst onschuldige beelden en daarna steeds verdergaand.

De man wordt formeel verdacht van digitale ontucht met minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Hij wordt ook vervolgd voor het verspreiden van kinderporno, omdat hij het verkregen materiaal ook gebruikte om te ruilen op internet. Daarvoor kreeg hij kinderpornografisch materiaal terug. Dinsdag 14 mei is de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag.

Opvallend in de zaak is de jonge leeftijd van de slachtoffers. Vorige week stond een 37-jarige man uit Noordwijk terecht voor onlinemisbruik van achttien minderjarige meisjes vanaf 12 jaar. De rechtbank in Breda doet woensdag uitspraak in de grootste sextortionzaak met dertig slachtoffers die aangifte deden. Ook daar was het jongste slachtoffer 12 jaar.

“Seksuele ervaringen via het internet zijn een nieuwe realiteit en voor jongeren steeds normaler. Daarom is het des te belangrijker om met kinderen te praten over grenzen en de gevaren van misbruik via social media”, adviseert het OM in een persbericht.

Mogelijk herkennen slachtoffers of ouders de aanpak van de verdachte. Het OM raadt hen aan contact op te nemen met de zedenpolitie in hun eigen regio. De Kindertelefoon, de GGD, HelpWanted en Fier zijn organisaties die hulp en advies bieden aan kinderen die zelf vervelende ervaringen hebben op social media.