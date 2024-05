Rutte: nu Amalia zichtbaarder wordt, gaat ze meer kosten maken

Premier Mark Rutte begrijpt dat prinses Amalia vanaf 1 januari haar onkostenvergoeding van 1,5 miljoen per jaar niet meer gaat terugstorten. Ze wil het geld gebruiken voor het opbouwen van een secretariaat en reserveringen voor woon- en werkverblijf. “Haar studie vordert en ze wordt steeds zichtbaarder”, zei Rutte in een toelichting aan de pers.

Hij verwees naar het recente Spaanse staatsbezoek waar kroonprinses Amalia bij aanwezig was. Ook bij andere gelegenheden komt Amalia als kroonprinses meer in beeld, zei Rutte. “Die studie eindigt ook op een gegeven moment. Dan wil je het natuurlijk gereserveerd hebben voor de kosten die dan aan de orde zijn.”

In haar brief aan Rutte schrijft Amalia dat ze “met het verstrijken van de tijd en na verrassende omstandigheden” rekening moet houden met personele en materiële uitgaven. Desgevraagd licht Rutte toe dat Amalia daarbij doelt op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, waarbij de prinses een tijd in Spanje heeft gewoond en gestudeerd en de situatie rondom haar veiligheid. “Dat heeft natuurlijk allemaal ingrijpend op elkaar ingewerkt”, zei Rutte.

Dit alles heeft volgens Rutte “niets te maken” met het besluit van Amalia om per 2025 aanspraak te maken op de onkostenvergoeding. Het extra geld gaat ook niet naar de beveiliging van de prinses. Ze laat hiermee volgens Rutte wel zien dat die ontwikkelingen op Amalia “echt impact” hebben gehad en dat ze dat aan Nederland wil laten weten.