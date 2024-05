Tientallen demonstranten bij universiteitsbieb in centrum Utrecht

Ruim vijftig mensen demonstreren bij de Universiteitsbibliotheek in Utrecht tegen de situatie in de Palestijnse gebieden. Na een bericht van de regionale zender RTV Utrecht zegt de Universiteit Utrecht met de demonstranten te willen praten. “Ons uitgangspunt is dat we willen kijken of we duidelijke afspraken kunnen maken. We hebben huisregels, maar op de inhoud van dat gesprek willen we nu nog niet vooruitlopen”, aldus een woordvoerster.

De demonstranten zitten op het binnenterrein van het gebouw aan de Wittevrouwenstraat. Volgens de universiteit worden er geen colleges of onderzoeken verstoord door het protest.