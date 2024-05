Rutte ziet nog geen groot grondoffensief in Rafah, is wel bezorgd

De militaire operatie van Israël in Rafah in het zuiden van de Gazastrook is volgens demissionair premier Mark Rutte nog niet het grote grondoffensief dat al langer wordt aangekondigd. Wel heeft hij “hele grote zorgen” over de militaire operatie.

Eerder liet het demissionaire kabinet weten maatregelen te zullen nemen als Israël een groot grondoffensief zou beginnen in Rafah. “Dit lijkt dat niet te zijn”, aldus Rutte. Als Israël toch zo’n aanval begint, komt het kabinet direct bijeen om stappen tegen Israël te bespreken. “We volgen het heel nauwgezet.”

In Rafah verblijven ongeveer 1,4 miljoen Palestijnen. Het kabinet heeft steeds bij de Israëlische regering op aangedrongen om geen groot offensief te beginnen in de stad. Dat zou namelijk tot een humanitaire catastrofe kunnen leiden, aldus het kabinet.

Rutte zei ook zeer bezorgd te zijn over het feit dat door het Israëlische optreden hulpgoederen nog moeilijker het kustgebied binnenkomen. Er is een groot tekort aan eten, drinken en medicijnen in Gaza. In het noorden is volgens de directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) al een hongersnood gaande.

Verder wilde Rutte niks kwijt over Rafah, ook omdat er op dit moment nog onderhandelingen plaatsvinden tussen de strijdende partijen. Minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) is in Israël. De boodschap die zij overbrengt, wordt nauw gecoördineerd met de Duitsers, Britten en Amerikanen, aldus Rutte.

Israël riep maandag 100.000 Palestijnse burgers op om te vertrekken uit het oosten van Rafah. De stad werd daarna gebombardeerd vanuit de lucht. Israëlische militairen hebben de Palestijnse kant van de grensovergang met Egypte inmiddels ingenomen. Volgens Israël houden zich in Rafah veel strijders van de militante Hamas schuil.

Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil nu wel actie tegen Israël. Volgens Kati Piri (GroenLinks-PvdA) zijn sancties de “enige manier om druk op te voeren voor een onmiddellijk staakt-het-vuren”, twitterde zij. Ook Stephan van Baarle (DENK) vindt het tijd voor strafmaatregelen tegen Israël.