Tientallen docenten UvA demonstreren om studenten te steunen

Tientallen docenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) demonstreren dinsdagmiddag bij de Roeterseilandcampus. Ze doen dat onder meer uit solidariteit met de pro-Palestijnse studenten die daar maandag een protestkamp opzetten en door de politie uiteindelijk werden verwijderd.

Volgens een ANP-verslaggever ter plaatse heeft een groep van ruim honderd mensen zich even na 16.00 uur bij de campus verzameld. Ook studenten hebben zich bij de groep gevoegd.

De groep is onder begeleiding van de politie langs de Amsterdam Law School gelopen, waar ze ten slotte tot stilstand kwamen op de kruising met de Roetersstraat. De aanwezigen roepen leuzen als ‘Free, free Palestine’ en ‘Boycot Israël’. Sommigen hebben Palestijnse vlaggen bij zich en borden met teksten als ‘End the genocide’ en ‘Proud of our students’.

De docenten onderschrijven de oproep van studenten aan het College van Bestuur van de UvA om de banden te verbreken met “instanties die medeplichtig zijn aan genocide”, zei docent sociologie Sam Hamer eerder op dinsdag. “We demonstreren om de UvA die kant op te duwen.”