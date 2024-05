Vrouw aangereden door ME-bus in Eindhoven

In Eindhoven is maandagavond een voetgangster aangereden door een busje van de Mobiele Eenheid (ME). Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. De vrouw kwam onder de ME-bus terecht toen ze wilde oversteken op de Vestdijk in het centrum van de Brabantse plaats. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Het onderzoek naar het ongeval wordt “vanwege de zorgvuldigheid en objectiviteit” gedaan door een andere eenheid. De Vestdijk is afgezet.

Eindhoven was maandagavond het toneel van de huldiging van PSV. Of zich rond de huldiging verder incidenten hebben voorgedaan, wil de politie niet zeggen.