Volkskrant-stuk over NOS Sport wint journalistieke prijs De Tegel

Volkskrantjournalisten Abel Bormans, Maud Effting en Willem Feenstra hebben de Tegel in de categorie Nieuws gewonnen voor hun onthullingen over de werksfeer op de redactie van NOS Sport. “Goed teamwerk dat nieuws maakte, maar nog wel meer deed dan dat. De Tegel lichten. Praktijken blootleggen die niet door de beugel kunnen”, aldus de jury van de journalistieke prijs in het juryrapport.

Ook waren er Tegels voor journalistiek werk uit en over verschillende oorlogsgebieden. Rob Vreeken won met zijn Volkskrantreportages vanuit Israël in de periode kort na de aanval van Hamas de Tegel in de categorie Verslaggeving. Michiel Driebergen van Trouw nam de Tegel in de categorie Buitenland mee naar huis voor zijn stukken over de oorlog in Oekraïne. De Pionier-Tegel ging naar Daphne Wesdorp van het Nederlands Dagblad voor haar reportages vanuit Myanmar en Oekraïne, volgens de jury “moedig en met lef gemaakt”.

Verder vielen onder anderen Sinan Can en Daniëlle van Lieshout in de prijzen. Hun documentaire over Syriëgangers vertelt volgens de jury “een bijzonder verhaal met grote maatschappelijke relevantie”. De Tegel voor regiojournalistiek ging naar De Stentor-verslaggever Gep Leeflang voor zijn verhaal over achterkamertjespolitiek in Nederlandse gemeenten. De jury loofde zijn stuk als “fraai journalistiek graafwerk over de bestuurscultuur”.