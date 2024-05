Yeşilgöz walgt van geweld bij UvA-protest: ‘puur tuig’

Demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft “met walging” gekeken naar het geweld rond een pro-Palestijnse protestactie bij de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Puur tuig” noemt zij degenen die daar onder meer politiemensen en journalisten belaagden.

“Ik begrijp niet wat die mensen bezielt”, zegt de VVD-leider bij aankomst in de Tweede Kamer voor een nieuwe ronde van onderhandelingen over een nieuw kabinet. Zij noemt het “ongelofelijk zonde” dat er zoveel politie-inzet nodig was. “En ik vind het ook echt belachelijk dat dit onder het mom van demonstreren gebeurt.”

De betogers eisten dat de UvA om het aanhoudende geweld in de Gazastrook alle banden met Israëlische universiteiten verbreekt. “Dat dwing je niet af met geweld”, zegt Yeşilgöz. Demonstreren mag, benadrukt de minister, maar daar had dit volgens haar niets mee te maken.