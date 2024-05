Nog vier UvA-betogers van de meer dan 125 gearresteerden vast

Vier pro-Palestijnse betogers die werden gearresteerd in een tentenkamp op de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam zitten nog vast. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van AT5.

Drie van hen werden in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden voor openbare geweldpleging en de vierde voor belediging. Volgens een woordvoerster van de politie blijven zij “nog wel even” vastzitten.

De woordvoerster zegt dat nog niet is vastgesteld hoeveel mensen er in totaal werden aangehouden, maar dat dit er meer zijn dan het eerder genoemde aantal van 125.

Van de circa tien mannen die maandagavond slaags raakten met de betogers in het protestkamp is nog niemand aangehouden, meldt de woordvoerster. Wel heeft deze groep “de aandacht” van de politie. De zegsvrouw kan niet zeggen om wat voor groep het gaat, maar wel dat ze in ieder geval tegen de pro-Palestijnse demonstranten zijn. De politie roept mensen op camerabeelden te delen van de vechtpartij.

Een agent heeft tijdens de ontruiming van het protestkamp oorsuizen opgelopen. Onderzoek moet uitwijzen of het om blijvende gehoorschade gaat, aldus de zegsvrouw.