Bezetters UU brengen boodschappen binnen, politie grijpt niet in

Een groepje van zo’n tien demonstranten heeft volle boodschappentassen met eten naar binnen gebracht bij het pand van de Universiteit Utrecht op Drift 25. Het universiteitsgebouw wordt sinds woensdagmiddag bezet door pro-Palestijnse actievoerders. De politie grijpt nog niet in, ziet een ANP-verslaggever.

De demonstranten roepen leuzen als “Utrecht uni you can’t hide, you’re supporting genocide” en “Henkie Henkie Kummeling, boycotting is not your thing”. Henk Kummeling is de rector magnificus van de Utrechtse universiteit. De actievoerders willen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt.

Eerder woensdagmiddag was er al een demonstratie op het Domplein. Die groep heeft zich nu dus verplaatst naar de Drift. Hoeveel mensen zich in het gebouw bevinden, is niet duidelijk. De groep demonstranten die buiten op straat staat, dunt volgens de verslaggever langzaam uit.