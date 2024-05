Onderhandelaars formatie hebben nog een paar dagen nodig

De onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB over de vorming van een nieuw kabinet gaan ook de komende dagen door. “We hebben nog een paar dagen nodig”, zei Caroline van der Plas (BBB) woensdag na urenlange gesprekken tussen de partijleiders onder toeziend oog van de informateurs.

PVV-leider Geert Wilders denkt dat de vier partijen eruit kunnen komen. “Ik denk dat het kan. Alleen het duurt nog even.” Volgens Van der Plas hebben de onderhandelaars “gewoon even wat meer tijd nodig nog om wat dingen uiteen te zetten.” Ze wilden niet ingaan op de inhoud van de gesprekken.

Vermoedelijk zal er in het weekeinde ook nog verder met elkaar worden gesproken, verklaarde Wilders. “Dus dat betekent dat we tot het uiterste gaan om proberen eruit te komen. We kunnen nu nog niet zeggen hoe dat afloopt.” VVD-leider Dilan Yeşilgöz vertrok zonder iets te zeggen.