Kieslijsten voor Europese verkiezingen zijn definitief

De laatste rechtszaak over de kandidatenlijsten voor de Europese verkiezingen is woensdag afgerond, en daarmee zijn alle lijsten definitief en onherroepelijk. Twintig partijen doen mee, een record. Zij hebben in totaal 497 kandidaten, die zich nu ook niet meer kunnen terugtrekken. Vijf jaar geleden waren er zestien partijen met 308 kandidaten.

De Raad van State heeft woensdag de laatste zaak afgehandeld, een klacht van de partij NL PLAN EU. Die was toegelaten door de Kiesraad, maar klaagde over hindernissen voor kleinere partijen. Die moeten onder meer een waarborgsom van 11.250 euro betalen en ondersteuningsverklaringen van minstens dertig kiezers inleveren. De Raad van State heeft de zaak niet inhoudelijk behandeld. NL PLAN EU had het griffierecht van 371 euro niet betaald en was daarom niet ontvankelijk. Voor de deelname van de partij heeft dat geen gevolgen.

Jezus Leeft had zich wel aangemeld, maar is afgewezen. De partij had de formulieren niet volledig ingevuld. De geboortedata van kandidaten ontbraken. Ook stond er geen handtekening van de persoon die alle formulieren inleverde. De partij stapte tevergeefs naar de Raad van State.

De partij 50PLUS heeft de meeste kandidaten, namelijk vijftig. Bij Piratenpartij-De Groenen staan 42 mensen op het stembiljet en bij de Partij voor de Dieren 41.