OM België eist tot 30 jaar cel om folteren Nederlander na ripdeal

Het Belgische Openbaar Ministerie eist tot dertig jaar gevangenisstraf tegen de mannen die een Nederlander uit Heumen (Gelderland) ernstig zouden hebben gemarteld na de diefstal van een partij cocaïne. Het OM rekent hun onder meer poging tot moord en zwaar verminkende foltering aan.

De dertiger werd volgens het OM het slachtoffer van een streek in het drugscircuit. Zijn clan uit de omgeving van Nijmegen zou 15 kilo cocaïne gestolen hebben van een drugsbende, die vervolgens wraak nam. Ze zouden de Heumenaar hebben ontvoerd naar België en hem daar hebben gemarteld. Volgens justitie hakten ze vingerkootjes af, kerfden het woord ‘dief’ in zijn voorhoofd en goten ammonia in wonden op zijn rug. De bende zat volgens De Telegraaf in het nauw omdat de verloren coke van de beruchte Nederlandse drugsbaron Bolle Jos zou zijn geweest.

Tegen twee vermeende opdrachtgevers van de gruweldaden eiste het OM woensdag tijdens een zitting van de rechtbank in Turnhout een gevangenisstraf van 30 jaar. Acht andere beklaagden zouden celstraffen tussen 17 en 25 jaar moeten krijgen. Drie bendeleden met een minder belangrijke rol hoorden 3 jaar cel tegen zich eisen.