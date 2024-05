UWV krijgt ruimte voor experiment met sollicitatieplicht WW’ers

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) laat het UWV experimenteren met mogelijke alternatieven voor de sollicitatieplicht voor mensen met een werkloosheidsuitkering (WW). Dat meldt de bewindsvrouw na afloop van de ministerraad.

Iedereen die een WW-uitkering ontvangt, is nu verplicht elke vier weken vier ‘sollicitatie-activiteiten’ te ondernemen. Het kan gaan om het schrijven van een (open) sollicitatiebrief, het voeren van een gesprek of het volgen van een training. Of dit mensen ook echt sneller aan werk helpt, is onderwerp van discussie. Daar is ook nog weinig onderzoek naar gedaan.

Van Gennip geeft het UWV daarom in ieder geval de komende vier jaar juridisch de ruimte om af te wijken van de sollicitatieplicht, zodat ook andere vormen in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd. “Met dit experiment kunnen we toetsen wat écht werkt”, zegt de bewindsvrouw. “Zo bieden we een basis voor effectief beleid om WW’ers weer aan het werk te helpen.”

Het is de bedoeling dat aan het experiment meer dan 100.000 WW-gerechtigden gaan meedoen. Voor een deel van hen blijft de sollicitatieplicht gelden zoals die nu is, een tweede groep mag op eigen gelegenheid op zoek naar werk, zonder verplichting tot solliciteren en handhaving daarop, en met een derde groep worden individuele afspraken gemaakt.