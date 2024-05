Organisatie protestactie BG-terrein: acties gaan door

De pro-Palestina-acties in Amsterdam gaan onverminderd door, “totdat de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en het Amsterdam University College alle banden met Israël verbreken.” Dat zegt Amsterdam Encampment, de organisatie achter de bezetting van het Binnengasthuisterrein van de UvA, waar de politie woensdagmiddag en -avond een eind aan maakte.

“Met elke politieknuppel zullen wij verder escaleren”, verwijst een woordvoerster naar het hardhandige optreden van de politie, zowel deze woensdag als eerder deze week. Ze wil niet zeggen of dat betekent dat er op korte termijn opnieuw een gebouw van de universiteit zal worden bezet. “We zeggen niets over concrete plannen. Maar we verkeren in een strijdbare gemoedstoestand, geïnspireerd door de dappere mensen in Gaza en Palestina. We hebben geen andere keuze dan de druk verder opvoeren en we zullen sterker terugkomen met meer mensen.”

De woordvoerster noemt het onvermijdelijk dat een bezetting zoals deze tot schade leidt. “Maar een paar tegels uit de grond of wat schade is niet vergelijkbaar met het leed van de Palestijnen. We kunnen niet líef vragen om het beëindigen van de repressie door Israël.”

Demonstranten hadden rond het BG-terrein barricades gebouwd met pallets, hekken en uit de straat getrokken stenen. Die zijn met een shovel opgeruimd. En de voormalige Amsterdamse Academische Club, waar betogers de nacht hadden doorgebracht, lag bezaaid met troep zoals slaapzakken, etenswaren en toiletartikelen. Zowel binnen als buiten waren de muren beklad met pro-Palestijnse leuzen.

Amsterdam Encampment gaat ervan uit dat de meeste demonstranten echt achter de Palestijnse zaak staan. “De studenten zijn woedend over de genocide in Gaza. Maar er zullen altijd mensen zijn die niet per se onze kernwaarden onderschrijven.”