Een deel van de pro-Palestinabetogers die woensdagavond na charges van de ME werden weggejaagd van het Rokin in Amsterdam, is neergestreken op het Rembrandtplein. Maar het lijkt erop dat er ook een deel naar huis is gegaan.

Volgens een ANP-verslaggever is de sfeer op het Rembrandtplein redelijk rustig, er worden alleen wat toespraken gehouden. De politie rijdt geregeld langs en houdt de groep in het oog.

Behalve betogers zijn er ook toeristen en terraspubliek op de been.