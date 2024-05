Politie en demonstranten slaags op het Rokin

Op het Rokin in Amsterdam is het erg onrustig door een grote groep demonstranten, van wie een groot deel mondkapjes en (Palestijnse) sjaals voor het gezicht draagt. Op de hoek met de Langebrugsteeg raakten betogers slaags met de politie, die de lange wapenstok gebruikte. Ook worden politiehonden ingezet.

Volgens een ANP-verslaggever werd de politie bekogeld met voorwerpen, mogelijk flessen.

Even eerder werd de laatste demonstrant weggehaald op het nabijgelegen Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam. Dat was sinds dinsdagavond bezet door betogers die vinden dat de UvA alle banden moet verbreken met Israël, gezien het gewelddadige optreden van dat land in de Gazastrook.