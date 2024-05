Op het Rokin in Amsterdam is de Mobiele Eenheid bezig met charges. Honderden pro-Palestijnse betogers worden met wapenstok en politiehonden opgejaagd in de richting van het Muntplein.

De actie volgt op een beslissing van de driehoek (politie, justitie en burgemeester) om de demonstratie te ontbinden. De betogers wordt gevraagd naar huis te gaan.