Politie gaat met geweld over tot opheffen blokkade UvA-terrein

De politie gaat over tot het opheffen van de blokkades op het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam,. Dat gebeurt op gezag van burgemeester Femke Halsema, laat de politie weten. Een ANP-verslaggever ter plaatse meldt te zien dat ME’ers met wapenstokken slaand over de barricades zijn heengegaan. Een deel van de demonstranten die op de barricades stonden, is inmiddels een gebouw ingedreven. De politie is bezig de barricades af te breken.

De aanwijzing aan de demonstranten om de blokkades op te ruimen zijn niet opgevolgd, waardoor de demonstratie rond het Binnengasthuisterrein officieel is ontbonden, aldus de politie.

Een ANP-verslaggever ter plaatse heeft gezien dat minstens een demonstrant is aangehouden en afgevoerd door twee ME’ers. Een shovel van de politie wordt bekogeld met appels.