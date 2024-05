Universiteit doet aangifte lokaalvredebreuk, vernieling en dwang

De Universiteit van Amsterdam heeft aangifte gedaan van lokaalvredebreuk, vernieling en dwang bij de blokkades op en rond het Binnengasthuisterrein, meldt de politie in de hoofdstad. Agenten zijn woensdag aan het einde van de middag begonnen om een einde te maken aan het protest. Dat gaat met harde hand.

Volgens de politie doen niet alleen studenten mee aan het protest. Er zou informatie zijn dat onder de demonstranten mensen zijn die “niet verbonden zijn aan de universiteit en bewust de confrontatie willen zoeken met de politie.” Wat die informatie is, meldt de politie niet.

Burgemeester Femke Halsema, de hoofdofficier van justitie en de chef van de Amsterdamse politie zeggen dat ze grote zorgen hebben over de vorm van het protest. “Demonstreren is een grondrecht, maar demonstranten die andermans eigendommen vernielen en de openbare ruimte blokkeren gaan een grens over en maken zich schuldig aan strafbaar gedrag.”