Politie treedt nog niet op tegen de bezetting van UvA-terrein

De politie zal vooralsnog niet optreden tegen de bezetting van het terrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) door demonstranten. Dat heeft de driehoek besloten (politie, OM en stadsbestuur).

“De UvA heeft geen aangifte gedaan van huisvredebreuk en de activisten ook niet gevorderd te vertrekken”, luidt de verklaring. Volgens de politie wil de universiteit de-escaleren en met de studenten in overleg.

Ook vindt de driehoek “het niet verantwoord om op dit moment de verschillende barricades rond het terrein te ontruimen”. Volgens de autoriteiten is de kans op escalatie en wanordelijkheden groot en kan mede door een gebrek aan voorbereidingstijd “een onveilige situatie” ontstaan voor zowel agenten als activisten en omstanders.

De politie benadrukt dat dit besluit alleen voor de nacht van dinsdag op woensdag geldt. Sinds het begin van de avond bezetten demonstranten het Binnengasthuisterrein van de UvA in het centrum van Amsterdam. Er zijn diverse barricades gebouwd.

Volgens een agent ter plaatse is met de demonstranten afgesproken dat ze ervoor zorg dragen dat de hulpdiensten langs de barricades kunnen als dat nodig is. Nadat bekend werd dat de politie niet meer gaat ingrijpen, riepen demonstranten ook de mensen buiten de barricades op om te blijven slapen.

Volgens de politie is er een verschil met het protest van maandag op een campus van de UvA op Roeterseiland. Toen is er wel aangifte gedaan, waarna het protestkamp in de nacht is ontruimd.