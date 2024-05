Demonstranten op bezet terrein UvA houden zich stil

De demonstranten op het bezette terrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) proberen geen geluidsoverlast te veroorzaken. Mensen proberen elkaar stil te houden zodat de politie niet hoeft op te treden tegen geluidsoverlast.

Volgens een verslaggever ter plaatse zijn er geen trommels en geen leuzen meer te horen. Heel soms roept er nog iemand “free Palestine”, waarna de menigte dat naroept, maar dan steken mensen al snel hun hand in de lucht in de vorm van een gesloten snaveltje, het teken om stil te zijn.

Of de politie gaat ingrijpen is onduidelijk. De politie zegt een besluit van de driehoek (politie, OM en stadsbestuur) af te wachten. De gemeente is niet bereikbaar voor commentaar.