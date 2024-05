Rechter verbiedt bestrijdingsmiddelen voor teelt lelies

De rechtbank in Roermond heeft woensdag het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor de teelt van lelies naast een woonwijk in het Noord-Limburgse dorp Sevenum verboden. Voor die teelt moeten bestrijdingsmiddelen gebruikt worden die een gevaar opleveren voor de gezondheid van omwonenden, met name kinderen, aldus de rechtbank in een kort geding. Dat was aangespannen door mensen die vlak bij de akker wonen waar de boer lelies wil gaan kweken.

Voor die kweek moeten volgens de rechtbank vaak en veel gewasbeschermingsmiddelen worden gespoten. Volgens de rechtbank ontstaat daardoor de reële kans op gezondheidsschade van de omwonenden en hun kinderen.