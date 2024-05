Rotterdam koopt winkels en knapt ze op om leegstand te voorkomen

De gemeente Rotterdam is begonnen met het opkopen van ongebruikte winkelpanden op strategische plekken om leegstand, verloedering en ondermijning te voorkomen en het winkelaanbod te verrijken. Hiervoor is het Fonds Vitale Kerngebieden opgericht. De panden worden opgeknapt en getransformeerd in een poging de Rotterdamse winkelgebieden “een boost te geven”.

De stad wil de panden verhuren aan geschikte kandidaten en na maximaal vijf jaar weer verkopen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen een voorgesprek voeren met de gemeente. Hebben ze een idee dat aansluit op de doelstellingen van het fonds, dan kunnen ze subsidie aanvragen. Verspreid over Rotterdam, Hoogvliet, Rozenburg en Hoek van Holland, gaat het om bijna zestig gebieden.

Het fonds is al in 2021 opgericht, maar deze week opende verantwoordelijk wethouder Robert Simons het eerste opgeknapte pand aan de Nieuwe Binnenweg, een winkelstraat in het centrum van de stad. De stad gaat nu op zoek naar een geschikte huurder voor dit pand en de panden die de komende tijd beschikbaar komen.

“Rotterdammers willen gezellige winkelstraten, rijk aan diversiteit, waar ze graag naartoe gaan om te winkelen”, vertelt Simons. “Met het Fonds Vitale Kerngebieden zorgen we ervoor dat we hier als gemeente meer op kunnen sturen. Ik ben blij dat we nu de volgende stap kunnen zetten en de eerste aangekochte panden een nieuwe invulling kunnen geven. Om tot een juiste invulling te komen, gaat de gemeente graag met partners in de stad in gesprek.”