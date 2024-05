EU-verkiezingen leven nog onvoldoende, ziet De Jonge: ‘best gek’

De verkiezingen voor het Europees Parlement die over een maand worden gehouden leven “nog onvoldoende” in de samenleving, denkt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. “En dat is eigenlijk best gek”, vindt hij: Europese samenwerking is volgens hem nodig om klimaatverandering en problemen met migratie op te lossen.

“We hebben juist Europa in deze tijd meer dan ooit nodig.” Maar hij benadrukt wel dat veel kiezers zich pas later gaan bezighouden met de stembusgang. “We hebben gelukkig nog een maandje tot mensen zich echt daadwerkelijk gaan inleven, inlezen in die Europese verkiezingen.” Er wordt opnieuw een campagne gehouden om kiezers aan te moedigen te gaan stemmen, maar het is volgens de bewindsman ook aan politieke partijen zelf om mensen daarvan te overtuigen.