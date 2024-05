Staatssecretaris onderbouwde gaswinningsbesluit niet goed genoeg

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft het gaswinningsbesluit voor het Groningenveld voor 2023-2024 niet goed genoeg onderbouwd, stelt de Raad van State (RvS) in een uitspraak woensdag. Vijlbrief had eerder besloten dat het Groningenveld van 1 oktober 2023 tot 30 september 2024 als reserve nodig zou zijn voor heel koude periodes. De RvS zegt in de uitspraak dat het vanaf 1 mei niet meer zo koud wordt dat dit nodig is.

De raad merkt op dat er niets verandert, omdat gaswinning uit het Groningenveld sinds vorige maand verboden is door de nieuwe Mijnbouwwet.

Meerdere partijen hadden bezwaar gemaakt tegen het gaswinningsbesluit van Vijlbrief, maar alleen de NAM heeft deels gelijk gekregen. De provincie Groningen, een aantal gemeenten en waterschappen en de Veiligheidsregio Groningen vonden het scenario van de staatssecretaris onduidelijk en tegenstrijdig. Volgens de RvS is daar echter geen sprake van. De Groninger Bodem Beweging wilde dat er helemaal geen gas meer zou worden gewonnen. Het besluit was op dat punt goed onderbouwd, stelt de RvS. “De staatssecretaris heeft naar het oordeel van de afdeling bestuursrechtspraak voldoende rekening gehouden met de belangen van de inwoners van het aardbevingsgebied bij zo spoedig mogelijke beëindiging van de gaswinning.”

De NAM vond het onredelijk dat het zogeheten koudeperiodescenario ook vanaf 1 april nog van kracht moest zijn, omdat het dan niet meer zo koud wordt dat er extra gas nodig is. De RvS is het daarmee eens, alleen dan vanaf 1 mei, in april kan het volgens de raad nog wel nodig zijn.

De Raad van State schrijft dat met deze uitspraak een einde is gekomen aan een reeks zaken over gaswinning uit het Groningenveld. Vanaf 19 april mag er uit dit veld geen gas meer worden gewonnen.