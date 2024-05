16-jarig slachtoffer steekincident Helmond overleden

Het slachtoffer van het steekincident in Helmond in de nacht van dinsdag op woensdag is overleden, meldt de politie. De 16-jarige jongen overleed woensdagochtend in het ziekenhuis.

Agenten kregen rond middernacht een melding van een steekincident aan de Watermolenwal. Het slachtoffer werd verderop ernstig gewond aangetroffen.

Een 20-jarige man uit Helmond is opgepakt. Hij stond vlak bij het slachtoffer, meldt de politie. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het steekincident.

De politie houdt er “sterk rekening mee” dat er voorafgaand aan het steekincident een ruzie was. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar.