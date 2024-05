BBB-leider Caroline van der Plas is optimistisch over het formatieoverleg: ze hoopt dat de partijen woensdag nog tot een akkoord komen. Voorafgaand aan de derde sessie van de week zei de BBB-voorvrouw dat “ik er gewoon positief over ben. Dat is mijn perceptie”.

Van der Plas klinkt hoopvoller dan de informateurs. Die zeiden dinsdagavond na een lang overleg: “We willen het eigenlijk nog over veel dingen hebben. En de tijd begint een beetje op te raken.” Zij hebben nog tot 15 mei de tijd.