Wilders hoopt er nog deze week uit te komen aan formatietafel

Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, komen de vier partijen aan de formatietafel er binnen enkele dagen uit. “Ik hoop echt dat het deze week wel echt klaar moet zijn”, zei hij. Maar het is onzeker of dat lukt. “Het is niet alleen afhankelijk van mij, we doen het met zijn vieren”, aldus Wilders vlak voor een overleg met onderhandelaars van VVD, NSC, BBB en de informateurs.

Uiterlijk 15 mei moeten informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf hun verslag inleveren. Mogelijk hebben ze ook nog volgende week wat tijd nodig.

“We zitten in de eindfase”, zei Wilders wel. “We doen ons best om het te laten lukken. Iedere dag wordt het spannender, komen we dichter bij de eindstreep.” Tijdsdruk kan ook goed zijn, denkt hij, “om tot compromissen en resultaten te komen”.

Woensdag wordt naar verwachting opnieuw lang overlegd. Maandag en dinsdag zaten de informateurs en onderhandelaars ook urenlang bij elkaar.