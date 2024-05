Demonstraties UvA gaan ‘over grenzen heen’, zegt Rutte

Premier Mark Rutte roept demonstranten op en rond de Universiteit van Amsterdam op te stoppen met het geweld tegen de politie en het aanrichten van vernielingen. Dat doet hij op X. “De gebeurtenissen op en rond de UvA in de laatste dagen gaan duidelijk over grenzen heen. Demonstreren mag. Altijd. Maar geweld gebruiken tegen de politie en vernielingen aanrichten mag nooit. Stop daarmee!”

Het is volgens hem onterecht dat het geweld in Gaza “steeds vaker en met steeds hardere woorden in de schoenen van Joodse Nederlanders wordt geschoven”. Dat is volgens hem een vorm van antisemitisme “die we luid en duidelijk moeten blijven bestrijden. Niet zwijgen, niet wegkijken.”

Maandag spreekt Rutte hier in het Catshuis met een aantal maatschappelijke organisaties verder over. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamer. “Antisemitisme mag in Nederland geen plek hebben”, zegt Rutte op X.

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) haalt op X hard uit naar de demonstranten. “De relschoppers die dit op hun geweten hebben moeten de rekening en de bijbehorende straffen krijgen. Want dit accepteren we niet. Nooit.”

Ze heeft er geen goed woord voor over dat de politie is belaagd, journalisten het werk onmogelijk is gemaakt en vernielingen zijn aangericht.