Pro-Palestijns protest laat duidelijke sporen achter in Amsterdam

In delen van de Amsterdamse binnenstad zijn donderdagochtend nog duidelijk de gevolgen zichtbaar van het pro-Palestijnse protest dat daar dinsdag en woensdag plaatsvond. Een ANP-fotograaf ziet op het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) stapels met stoeptegels en pallets liggen. Ook zijn veel muren en ramen op het terrein bespoten met teksten als “All eyes on Rafah” en “From the river to the sea”.

Het lijkt er wel op dat er minder losse spullen liggen dan woensdag, aldus de fotograaf, die verder laat weten dat het donderdagochtend vroeg nog rustig was op straat. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt dat herstelwerkzaamheden in de stad in principe zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Donderdag worden in ieder geval zo veel mogelijk straten hersteld. “Er wordt zo veel mogelijk zo snel mogelijk gedaan.”

Een deel van de door de betogers opgeworpen barricades belandde woensdag overigens in de gracht. Op beelden was in de avond te zien hoe een buurtbewoner met een groot net troep uit de gracht viste.