Halsema vindt optreden van politie tegen betogers niet te hard

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt niet dat de politie in de hoofdstad te hard heeft ingegrepen bij de pro-Palestijnse demonstraties. “Er is geweld gebruikt na talloze waarschuwingen om te vertrekken”, zei ze in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

Halsema staat achter het optreden van de agenten. “Woensdag ging het om mensen die binnendrongen bij het gebouw en gruwelijke vernielingen hebben aangericht. Dat is geen demonstratie meer en dan mag de politie optreden.”

Volgens Halsema ontstond er een gevaarlijke situatie voor de inwoners en het personeel van de UvA. “Cateringpersoneel en medewerkers is zelfs onder dwang verteld dat ze direct moesten vertrekken. Daarmee zijn strafbare feiten gepleegd”, aldus de burgemeester.

Het gebruik van geweld is volgens Halsema altijd een “heel weloverwogen” beslissing, niet eentje die je in een minuut neemt. “Dat wordt grondig voorbereid en daarvoor is bijstand van agenten uit het hele land nodig. Je weet nooit helemaal zeker of er niet een individueel geval is geweest waar het wel net buiten proportie is geweest, dat kan ik niet overzien”, zegt Halsema over het politieoptreden.