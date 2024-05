Veel agenten aanwezig bij Roeterseilandcampus Amsterdam

De politie is donderdag begin van de avond in groten getale aanwezig bij de Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daar heeft de pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment een demonstratie aangekondigd tegen het “besluit van de universiteit om hun eigen studenten wreed te behandelen”. Er zijn ook busjes van de ME aanwezig.

Er staan rond 18.15 uur enkele honderden demonstranten op het terrein. Ze roepen leuzen zoals ‘Free Palestine’ en ‘The people united will never be defeated’.

De actievoerders vinden de inzet van de politie tijdens de pro-Palestijnse protesten de afgelopen dagen buitensporig. “Geen medeplichtigheid aan genocide en alle macht aan degenen die zich verzetten”, is te lezen in de oproep van de actiegroep op sociale media.