Nog 31 mensen vast na protesten in Amsterdam

Van de 36 mensen die woensdag zijn aangehouden bij de pro-Palestijnse protesten op en bij het Binnengasthuisterrein in Amsterdam, zitten er nog 31 mensen vast. Enkele arrestanten zullen ook worden voorgeleid en blijven dan dus langer in voorarrest, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

Hoeveel mensen precies worden voorgeleid is afhankelijk van waar ze van worden verdacht. Dan kan bijvoorbeeld openlijke geweldpleging zijn of poging tot zware mishandeling.

Woensdag brak de politie door een barricade van de betogers bij het Binnengasthuisterrein van de Universiteit van Amsterdam. Daarbij werd ook geweld gebruikt. Vijf agenten raakten gewond.

Amnesty International wil dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de politie woensdag heeft ingegrepen, als de organisatie ook kritisch over een deel van de betogers. “We hebben gezien dat de situatie complex was en een deel van de demonstranten geweld gebruikte tegen de politie. Dat is onacceptabel.”