Partijleiders roepen demonstranten op te stoppen met geweld

Partijleiders Rob Jetten (D66) en Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) roepen op X demonstranten op te stoppen met vernielingen en geweld. Ze snappen dat de demonstranten opkomen voor de Gazanen, maar dat moeten ze met woorden doen en niet met geweld.

“De verwoesting in Gaza maakt veel mensen boos. Mij ook”, schrijft Jetten. “De oorlog in Gaza moet stoppen. Een staakt-het-vuren is dringend nodig. Veel mensen gaan de straat op om te demonstreren. En dat mag, altijd. Demonstreer met woorden. Niet met vernieling en geweld.”

Volgens Timmermans is er “alle aanleiding” om te demonstreren “tegen de humanitaire catastrofe die in Gaza wordt aangericht, maar houd het vreedzaam. Geweld is onacceptabel.”

Demissionair premier Mark Rutte en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) spraken eerder donderdag op X hun afschuw uit over de uit de hand gelopen demonstraties.