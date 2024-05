36 aanhoudingen bij protesten Amsterdam, 5 agenten gewond

Bij de pro-Palestijnse protesten op en in de buurt van het Binnengasthuisterrein in Amsterdam zijn sinds woensdag 36 betogers aangehouden. Dat zegt de Amsterdamse korpschef Frank Paauw in het programma Sven op 1 op NPO Radio 1. Woensdagavond laat stond de teller nog op 32 arrestaties.

Volgens Paauw zijn vijf agenten gewond geraakt bij het ontruimen van de demonstratie in de Amsterdamse binnenstad. Een van hen kreeg ammoniak in zijn ogen. De politie begon de barricade van de betogers woensdagmiddag op te heffen en gebruikte daarbij geweld.

Pauw vertelde dat er “harde informatie” was dat zich verschillende groepen uit de anarchistische hoek hadden aangesloten bij het protest op het terrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA). “Die hebben gezamenlijk het pand gefortificeerd en barricades aangelegd die zo waren gefabriceerd dat we daar ook met een shovel heel moeilijk doorheen kwamen.”

Nog voordat de UvA aangifte had gedaan naar aanleiding van de bezetting van het pand, had de politie al besloten dat die barricades weg moesten omdat ze op de openbare weg stonden. Volgens Paauw waren ze een gevaar voor burgers en voor de hulpdiensten. Na de aangifte werd uiteindelijk ook het universiteitsterrein ontruimd, waarbij geweld werd gebruikt.

Volgens de Amsterdamse politiechef ziet politiegeweld er soms lelijk uit. “Maar soms is het ook nodig en er is heel vaak voor gewaarschuwd. We liggen onder een vergrootglas door ons optreden gisteren, maar met alle mitsen en maren hebben we gepoogd dat met zo min mogelijk geweld te doen.” Paauw stelde dat het punt dat studenten wilden maken met de demonstratie “natuurlijk helemaal verloren is gegaan door de kaping van hun demonstratie”.