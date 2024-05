Universiteit Utrecht inventariseert schade aan bezet gebouw

Nu er geen demonstranten meer zitten in een gebouw van de Universiteit Utrecht dat woensdag was bezet, bekijkt de universiteit of de betogers binnen beschadigingen hebben aangericht. Die schade wordt in de komende dagen geïnventariseerd. De Universiteit Utrecht verwacht maandag een beeld te hebben.

Een grote groep demonstranten drong woensdag een gebouw van de universiteit aan de Drift binnen. Ze hingen Palestijnse vlaggen op en spandoeken met pro-Palestijnse teksten. Het bestuur van de universiteit gaf de betogers rond middernacht de opdracht te vertrekken. Dat gebeurde uiteindelijk. Korte tijd later kwamen demonstranten een eindje verderop oog in oog met de ME te staan, maar dat leidde niet tot een treffen. Ongeveer veertig betogers zijn door de politie meegenomen en met bussen afgevoerd.

Eerder protesteerden enkele tientallen pro-Palestijnse mensen op het binnenterrein van de Universiteitsbibliotheek. Alle gebouwen van de universiteit blijven tot maandagochtend dicht. Dat moet nieuwe bezettingen voorkomen.

“We zijn in gesprek gegaan met de demonstranten, maar het lijkt erop dat we niet tot het goede gesprek met elkaar komen”, stelt bestuursvoorzitter Anton Pijpers van de Universiteit Utrecht (UU) donderdag in een verklaring. “De UU telt ruim 40.000 studenten en circa 9000 medewerkers met heel verschillende opvattingen die allemaal heel zorgvuldig gewogen moeten worden. Dat doen we via alle bekende (mede)zeggenschapsorganen die de universiteit heeft.”

Pijpers zegt zich bewust te zijn van de impact van de demonstratie. “We doen een klemmend beroep op alle UU’ers om de komende tijd de rust te bewaren, verdere escalatie te voorkomen en respectvol met elkaar te blijven omgaan.”