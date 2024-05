XR gelast protestmars Den Haag af om ‘extreem politiegeweld’

Extinction Rebellion (XR) gelast de vreedzame protestmars tegen politiegeweld af die donderdagmiddag zou worden gehouden in Den Haag. De organisatie meldt in een bericht “geschokt” te zijn over het “extreme politiegeweld” bij de pro-Palestijnse protesten van deze week in Amsterdam en Utrecht.

“Omdat de situatie in beide steden zo ernstig is, is dit niet een moment voor een mars tegen politiegeweld in Den Haag”, aldus XR in de verklaring. De klimaatactiegroep roept iedereen op zich solidair te verklaren met de studenten en andere activisten die te maken hebben met “extreem politiegeweld” en zich aan te sluiten bij een van de “solidariteitsdemonstraties” in Utrecht of Amsterdam.

Eerder deze week deden twee demonstranten aangifte van mishandeling door de politie tijdens betogingen eerder dit jaar.