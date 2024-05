Meer dan 2400 asielzoekers in Ter Apel, boetebedrag ruim miljoen

In het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht van woensdag op het donderdag voor het eerst sinds de gerechtelijke uitspraak meer dan 2400 mensen overnacht. Er verbleven 2463 mensen. Omdat dat er meer zijn dan de afgesproken 2000, moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opnieuw een dwangsom van 15.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Daarmee staat het totale boetebedrag nu op 1.012.500 euro.

De overschrijding van een miljoen euro komt eerder dan verwacht. Woensdag werd bekend dat het COA en de gemeente Westerwolde het niet eens waren over het aantal mensen dat in Ter Apel verbleef in de periode 2 tot en met 8 maart. De gemeente en het COA hebben afgesproken dat het COA voor de helft van die dagen alsnog een dwangsom betaalt. In totaal gaat dat om een bedrag van 52.500 euro.