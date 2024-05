De groep jongeren die ondanks een leerplicht thuiszit, is in een jaar tijd met een derde gegroeid tot afgerond 13.700 in het schooljaar 2022-2023. Dat meldt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul in een Kamerbrief. Dat komt onder andere doordat het gemeenten niet lukt om onderwijs te regelen voor kinderen van asielzoekers.