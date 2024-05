Onduidelijk of UvA-gebouwen maandag weer opengaan

Het is nog onduidelijk of de gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) maandag weer opengaan. Woensdag liet de universiteit weten dat alle UvA-gebouwen in elk geval tot maandag dicht blijven. Wat er daarna gebeurt, hangt van de omstandigheden af, legt een woordvoerder van de UvA vrijdag uit.

Volgens de woordvoerder wordt er dit weekend over gesproken.

Afgelopen maandagmiddag begon een reeks protesten bij gebouwen van de UvA. Demonstranten willen afdwingen dat de universiteit alle banden met Israëlische organisaties verbreekt. Betogers zetten onder meer tenten op de Roeterseilandcampus op en brachten een nacht door op het Binnengasthuisterrein. De politie heeft tientallen betogers opgepakt.